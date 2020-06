Europarlement wil einde aan racistische ‘blackface-praktijk’ Zwarte Piet

Het Europees Parlement (EP) heeft met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen om “de verschrikkelijke dood van George Floyd hard te veroordelen”, samen met andere soortgelijke sterfgevallen, bijvoorbeeld door racistisch gemotiveerd politiegeweld. Ook wordt stevig stelling genomen tegen uitingen van racisme in Europese lidstaten, waaronder “blackface-praktijk” Zwarte Piet.

493 parlementsleden stemden voor de resolutie, 104 tegen en 67 politici onthielden zich. De Nederlandse onthoudingen kwamen van de fracties van het CDA, de ChristenUnie en Forum voor Democratie. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik stemde tegen.

Het EP dringt er bij de Amerikaanse overheid op aan structureel racisme en systemische ongelijkheid aan te pakken, gewelddadig politieoptreden tegen demonstranten en journalisten te veroordelen, net als het dreigement van Donald Trump het leger in te zetten en het voortdurend aanwakkeren van haat door de Amerikaanse president.

Het parlement laat weten achter de massale, wereldwijde protesten tegen racisme en discriminatie te staan en veroordeelt “witte suprematie in al zijn vormen”. Ook sprak het parlement uit dat racisme en xenofobie niet onder de vrijheid van meningsuiting vallen. Het parlement heeft met de resolutie het slavernijverleden officieel een misdaad tegen de menselijkheid verklaard. Daarmee moeten de EU-instellingen en lidstaten officieel erkennen dat in het verleden onrecht en misdaden tegen de menselijkheid zijn begaan tegen zwarte mensen, mensen van kleur en Roma. Dit zal onder meer moeten gebeuren door in de leerplannen van de school “de geschiedenis van zwarte mensen en mensen van kleur” op te nemen. De resolutie stelt ook voor om van 2 december een Europese dag te maken ter herdenking van de afschaffing van de slavenhandel.

Bronnen: Europees Parlement, FranceInfo