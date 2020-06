EU-landen die op het punt staan hun grenzen weer te openen voor reizigers van buiten de Europese Unie, zijn bereid een inreisverbod in te stellen voor bezoekers uit de Verenigde Staten. Dat meldt de New York Times op basis van bronnen in Brussel. De regering van Donald Trump is niet alleen niet in staat gebleken het virus onder controle te krijgen, het aantal Covid-19-besmettingen loopt in de VS nog altijd in hoog tempo op.

Sinds half maart geldt in de Europese Unie een inreisverbod voor mensen van buiten de EU, met uitzondering van repatriëring en strikt noodzakelijke reizen. Nu in de EU het coronavirus, of in elk geval de eerste golf, op zijn retour lijkt, willen de landen de buitengrenzen zo spoedig mogelijk weer openen. Een definitieve beslissing om de grenzen per 1 juli weer te openen wordt begin volgende week verwacht.

Een aantal ambtenaren betrokken bij de besluitvorming rond het heropenen van de grenzen, laat – anoniem – aan de Times weten dat momenteel de laatste hand wordt gelegd aan een lijst met landen van waaruit inreizen wel en niet toegestaan is. Zo zijn reizigers uit bijvoorbeeld China en Vietnam, Oeganda en Cuba wel welkom, maar Amerikanen niet. Datzelfde geldt voor Brazilianen.

In maart van dit jaar waren de rollen nog omgedraaid. Toen liet Trump nog triomfantelijk weten dat hij een inreisverbod had ingesteld voor inwoners van het gros van de EU-lidstaten. Hij noemde dat destijds nodig om de VS te beschermen, waar op dat moment 1100 besmettingen waren vastgesteld en 38 Amerikanen aan het virus waren overleden. Sinds mei laat Trump met regelmaat weten dat hij overweegt die reisrestricties op te heffen, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Inmiddels lijkt de corona-uitbraak in de EU onder controle, terwijl in de VS – dat een kwart van alle gevallen wereldwijd telt – nog altijd een stijgende lijn in het aantal Covid-besmettingen te zien.

De afgelopen maanden is de Europese Unie verre van eensgezind geweest in de corona-aanpak en hebben veel landen in elk geval deels hun grenzen gesloten ook voor reizigers van binnen de EU. Ook zijn er landen die uit economische noodzaak al eerder niet-Europeanen toeliet, met de belofte dat die bij aankomst getest zouden worden. Nu proberen de lidstaten alsnog tot een gezamenlijke “veilige lijst” te komen. Die lijst betreft een advies; de EU kan individuele lidstaten niet verplichten zich eraan te houden. Wanneer een land dat inderdaad niet doet, kan door de overige landen wel worden besloten de binnengrenzen voor dat land te sluiten.

Een van de criteria om wel of niet op de veilige lijst te belanden, is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. De afgelopen 14 dagen is dat voor de EU gemiddeld 16 besmettingen, dat staat in schril contrast met de Verenigde Staten (107), Brazilië (190) en Rusland (80). De EU is er alles aan gelegen om binnen de gehele unie één lijn te trekken: wanneer een van de lidstaten afwijkt en er een nieuwe coronahaard ontstaat, kan die via de open binnengrenzen rap over de andere EU-landen worden verspreid.