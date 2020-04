‘Europese normen voor belastingheffing op multinationals’

De Europese Unie moet minimumnormen stellen voor belastingheffing op multinationale ondernemingen. Dat zegt Jan van de Streek, hoogleraar belastingheffing van concerns aan de Universiteit van Amsterdam, in de podcast Betrouwbare Bronnen.

“Ik ben groot voorstander van Europese vennootschapsbelasting, waarbij lidstaten binnen bandbreedtes nog wel hun eigen tarieven bepalen, maar de grondslag – de winstberekening – gelijk trekken. Ik denk dat dit ook heel goed is voor het bedrijfsleven. Dan hebben ze, waar ze ook zaken doen in Europa, te maken met één Europese belastingaangifte. Dat verlaagt de administratieve lasten.”

Volgens Van de Streek is Nederland een doorsluisland voor winsten van grote concerns. De Nederlandse wet maakt het mogelijk in Nederland niet of nauwelijks winstbelasting te betalen. De overheid faciliteert dit zelfs door met multinationals speciale afspraken te maken. “Die afspraken zouden eveneens op Europees niveau gecoördineerd moeten worden”, zegt hij.

Van de Streek was lid van de commissie die regering en Tweede Kamer twee weken geleden adviseerde over belastingheffing voor multinationals. De commissie deed enkele aanbevelingen om eerlijker te gaan heffen. Het commissierapport is een compromis tussen verschillende denkrichtingen. Haar was van tevoren gevraagd rekening te houden met het Nederlandse vestigingsklimaat.

Volgens Van de Streek springt Nederland er ook bij Europese belastingnormen nog steeds gunstig uit met zijn ligging, infrastructuur en opleidingsniveau. Hij vestigt zijn hoop op de nieuwe staatssecretaris Hans Vijlbrief, die als voormalig Europees topambtenaar extra oog heeft voor de Europese dimensie van beleid.

De hoogleraar pleit in de podcast ook voor uitstel van de voorgenomen verlaging van de vennootschapsbelasting. Vanwege de coronacrisis zou die voorlopig niet moeten worden doorgevoerd. “Als bedrijven na de crisis weer winst gaan maken, is het helemaal niet gek hen een fair share te vragen, zodat de overheid het steunpakket kan terugverdienen. Het belastingtarief is nu 25 procent. Dat gaat volgend jaar naar 21,7 procent. Je kan ook zeggen: we houden het nog een paar jaar op 25. Een soort crisisheffing.”

cc-foto: Guilhelm Vellut