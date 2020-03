Europese Unie stopt oorlogsvluchtelingen, migranten bij de grens

Het Griekse leger heeft extra troepen naar de grens met Turkije gestuurd om vluchtelingen en migranten tegen te houden die de Europese Unie trachten te bereiken. De versterkingen zijn een reactie op de Turkse beslissing de grens naar Griekenland te openen, bericht de New York Times. Vluchtelingen reageerden meteen op wat ze zagen als een unieke kans toen de Turkse slagbomen omhoog gingen. Met als resultaat dat tienduizenden mensen nu vastzitten in het niemandsland bij de 180 kilometer lange grens. Tientallen militaire voertuigen zijn ingezet de op drift geraakte personen tegen te houden. De Griekse regering stuurde massaal een waarschuwing uit via sms naar alle internationale telefoonnummers in het gebied: “Van de Griekse republiek. Griekenland voert de bescherming van de grens op tot het maximum. Probeer de grens niet illegaal over te steken.”

Griekenland heeft in reactie op de vluchtelingenstroom de behandeling van asielverzoeken voor een maand opgeschort, bericht Politico. Het land roept de hulp in van de Europese Unie om de buitengrenzen af te grendelen. De Europese grensbewakingsorganisatie Frontex stuurt materieel en bewakers naar het gebied maar kon niet zeggen om hoeveel beambten het gaat omdat “de behoefte nog onderzocht wordt”. Frontex houdt ook de situatie aan de Bulgaarse grens met Turkije in de gaten.

Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.

I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis.

— Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2020