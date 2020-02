Donald Tusk, tot voor kort voorzitter van de Europese Raad, zegt dat er binnen de EU wijdverbreid enthousiasme heerst over een mogelijk lidmaatschap van Schotland. Dat land moet zich dan wel eerst losweken uit het Verenigd Koninkrijk. De opmerking van Tusk wordt gezien als een opsteker voor Nicola Sturgeon, de Schotse premier die een nieuw referendum wil houden over onafhankelijkheid.

“Ik wil het niet te hard zeggen maar soms voel ik me Schots. Ik ben nu zeer Schots, zeker na de Brexit”, aldus Tusk in een interview met Andrew Marr van de BBC. “Emotioneel twijfel ik er niet aan dat hier, in Brussel en in heel Europa, iedereen enthousiast zou zijn maar we hebben formaliteiten en verdragen.”

Het toekomstig lidmaatschap van Schotland heeft nogal wat voeten in aarde, stelt Tusk, vanwege de juridische complicaties en de diplomatieke gewoonte om zich niet te bemoeien met interne aangelegenheden van landen.

Bij de laatste verkiezingen kregen de Remain-partijen in Schotland zeventig procent van de stemmen. Toch hebben de Schotten de EU moeten verlaten omdat de Engelsen dat wilden. Schotland moet om lid te kunnen worden van de EU eerst onafhankelijk worden en vervolgens een aanvraag indienen. Hij benadrukt dat hij gezien de discussie over soevereiniteit niet te veel wil zeggen over de mogelijkheid.

Schotland zou bij het aannemen van nieuwe wetgeving al zoveel mogelijk rekening houden met herintreding en ervoor zorgen dat wetten goed aansluiten op Europese regels. Tegelijkertijd zou Schotland geen aanspraak kunnen maken op de riante voordelen en uitzonderingsbepalingen die het Verenigd Koninkrijk binnen de EU genoot.