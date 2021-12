Europese vlees- en zuivelbedrijven blijven ongestraft klimaatcrisis verergeren

Veel van de grootste vlees- en zuivelbedrijven in Europa stoten ongestraft meer en meer broeikasgassen uit. Dat blijkt uit een rapport van het Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP). Volgens de organisatie moeten overheden meer doen om de bedrijven te dwingen hun uitstoot te verlagen.

In het onderzoek van IATP werden de 35 grootste rundvlees-, varkensvlees-, pluimvee- en zuivelbedrijven met een hoofdkantoor in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland onder de loep genomen, waaronder bedrijven als FrieslandCampina, Nestlé en Danone. Daarbij werd behalve de uitstoot, ook gekeken naar de klimaatplannen binnen deze bedrijven.

De 35 bedrijven waren in 2018 verantwoordelijk voor 7 procent van de totale broeikasgasuitstoot van de hele Europese Unie. Terwijl de overheden in de klimaatakkoorden afspreken om de CO2-uitstoot te verlagen in de hoop een catastrofale klimaatcrisis af te wenden, nam bij een groot deel van de onderzochte bedrijven de uitstoot alleen maar toe, zonder dat dit gevolgen voor ze heeft.

Slechts drie van de onderzochte bedrijven heeft plannen aangekondigd om de uitstoot te verlagen, maar ook bij deze drie ontbreekt verder elk bewijs dat er werkelijke veranderingen in de bedrijfsvoering op de agenda staan. Volgens het IATP maken deze bedrijven zich schuldig aan zogeheten “greenwashing”, wat inhoudt dat via ‘boekhoudkundige trucs’ en ‘dubieuze compensatiemaatregelen’ het beleid naar buiten toe groener lijkt dan het werkelijk is.