Europol-topvrouw waarschuwt: Nep-coronavaccins in omloop

In Europa zijn nep-vaccins aangetroffen die door criminelen voor veel geld worden verkocht als echte coronavaccins. Dat heeft de Belgische Europol-topvrouw Catherine De Bolle gezegd in een interview met De Zondag. In ten minste één Europese lidstaat zijn de nep-vaccins aangetroffen, om welk land het gaat zegt De Bolle niet.

‘Criminelen doen gouden zaken in coronatijden. Sommige mensen zijn echt élk moreel kompas verloren in deze crisis,’ aldus De Bolle die laat weten dat Europol zich intensief bezighoudt met de opsporing van coronacriminelen die zich volgens haar hebben aangepast aan de pandemie: ‘Dat is omdat zij profiteren van de zwakke plekken in de samenleving. In deze crisis worden vooral kwetsbare mensen uitgebuit.’

Hoewel er tot nu slechts één Europese lidstaat is waar nepvaccins zijn aangetroffen, sluit De Bolle niet uit dat de vaccins in meerdere Europese landen circuleren. Ze hamert er daarom op alleen vaccins te accepteren van overheidsinstanties, aangezien alleen nationale overheden over de echte coronavaccins beschikken.

De Europol-topvrouw waarschuwt ook voor andere schadelijke bijvangsten van de coronapandemie, de toename van online kindermisbruik bijvoorbeeld: ‘Corona leidt tot een explosieve stijging daarvan. In sommige lidstaten is het aantal meldingen verdubbeld, in andere zelfs maal drie. We zien die stijging al van in het begin van de crisis.’ Daarnaast constateert Europol dat het aantal radicale boodschappen van extremistische groeperingen dat online wordt verspreid, toeneemt.