Ex-president Rousseff: coronabeleid van Bolsonaro is genocidaal

De corona-aanpak van de extreemrechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro is genocidaal. Dat zegt Dilma Rousseff, die tussen 2011 en 2016 president was van Brazilië, in een interview met The Guardian.

“Een van de karakteristieken van het plegen van genocide is dat je een opzettelijke rol speelt in de massale sterfte van de bevolking”, stelt Rousseff. Bolsonaro saboteert de vaccinatiecampagne en werkt lagere bestuurders tegen die maatregelen willen nemen om de bevolking te beschermen.

De afgelopen drie dagen overleden er maar liefst 12.000 Brazilianen aan de ziekte die volgens de president te vergelijken is met een ‘griepje’. Er zijn inmiddels meer dan 345.000 Brazilianen aan covid-19 overleden. Alleen in de Verenigde Staten, waar Bolsonaro’s grote voorbeeld Trump tot begin dit jaar de scepter zwaaide, zijn er officieel meer doden gevallen.

Rousseff wijst erop dat het wanbeleid van Bolsonaro niet alleen een ramp is voor Brazilië maar ook voor de rest van de wereld. Omdat het coronavirus vrijwel ongestoord kan rondgaan in Brazilië neemt de kans op het ontstaan van nieuwe varianten toe. De bestaande coronavaccins bieden mogelijk geen bescherming tegen dergelijke mutaties.

Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft deze week een onderzoek bevolen naar de wijze waarop Bolsonaro de coronacrisis heeft aangepakt. Een van de rechters constateerde dat Brazilië “een internationale paria op het gebied van volksgezondheid” is geworden.