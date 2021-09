Exitpoll voorspelt: Sociaaldemocraten SPD winnen Duitse verkiezingen nipt

De SPD lijkt af te stevenen op winst van de Duitse parlementsverkiezingen. Dat blijkt uit de eerste exitpolls van zender ZDF. De hebben vermoedelijk 26 procent van de stemmen in de wacht weten te slepen, wat betekent dat Olaf Scholz het bondskanseliersstokje overneemt van Angela Merkel. Haar CDU, geleid door Armin Laschet, heeft volgens ZDF een nipte achterstand met 24 procent, de Groenen volgen met 14,5 procent.

Die Prognose zur Bundestagswahl: CDU/CSU 24 Prozent

SPD 26 Prozent

AfD 10 Prozent

FDP 12 Prozent

Linke 5 Prozent

Grüne 14,5 Prozent

Andere 8,5#btw21 pic.twitter.com/3S8vmwEao9 — ZDFheute (@ZDFheute) September 26, 2021

Dat Merkel afscheid neemt stond al lange tijd vast, na zestien jaar was zij niet meer verkiesbaar. Als de exitpolls kloppen, is het nu aan Scholz om met andere partijen te gaan onderhandelen over een nieuwe coalitie.

Alle publieke omroepen in Europa houden de exitpolls van ZDF aan, die op hun beurt leunen op het onderzoek van Forschungsgruppe Wahlen. Medewerkers daarvan hebben de gehele dag bij 400 stembureaus in heel Duitsland kiezers bevraagd. Omroep ARD heeft een eigen exitpoll, daar heeft CDU alsnog de leiding genomen.