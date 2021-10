Explosie van coronabesmettingen in ongevaccineerd Bulgarije: 214 doden per dag

In Bulgarije voltrekt zich – opnieuw – een ramp met het coronavirus. Volgens de laatste officiële cijfers zijn er 545.598 besmettingen vastgesteld, waarvan bijna 5000 in de laatste 24 uur. Er liggen in de EU-lidstaat 537 mensen op de intensive care en in het laatste etmaal zijn er 214 patiënten overleden aan de gevolgen van corona. Bulgarije telt 7 miljoen inwoners, vertaald naar de bevolkingsomvang van Nederland zou dat hier neerkomen op 514 doden per dag.

De ramp wordt veroorzaakt door de extreem lage vaccinatiegraad. Slechts 20 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. Een verklaring daarvoor is dat, net als in andere voormalige Oostblok-landen, het vertrouwen in de overheid laag is. In dat klimaat tieren complotverhalen welig die mensen er van weerhouden zich te laten vaccineren. 94 procent van de mensen die overlijden zijn niet gevaccineerd. Van de 1250 mensen die het afgelopen etmaal in het ziekenhuis belandden was 89 procent niet gevaccineerd.

Volgens Ognyan Kunchev, een wiskundige van de Bulgarian Academy of Sciences, is het werkelijke aantal besmettingen vele malen hoger dan de officiële cijfers tonen. Hij wijst er op dat alleen mensen met symptomen geteld worden. Het werkelijk aantal besmettingen zou vier keer zo hoog liggen. Dat komt neer op 10- tot 12.000 besmettingen per dag. Hij stelt dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de pandemie onder controle te krijgen.

Als gevolg van de crisis sterven er ook mensen omdat ze geweigerd worden in ziekenhuizen. De commerciële zender Nova TV filmde met een verborgen camera hoe een voormalige verpleegkundige van 77 jaar, die besmet was met corona, door zes ziekenhuizen werd geweigerd. De ambulance moest drie uur lang rondrijden om haar uiteindelijk onder te kunnen brengen in een ziekenhuis. Een dag later overleed ze. De vrouw, die overigens was gevaccineerd, kampte met meerdere medische problemen.

Nova TV volgt ook de lotgevallen van een ander slachtoffer, een 27-jarige man die besmet is met corona en waarvan de gezondheidstoestand snel achteruit gaat. Het lukt niet om hem in een ziekenhuis te krijgen.

De overheid zegt het aantal bedden in ziekenhuizen uit te breiden naar 30 procent van het totaal aantal ziekenhuisbedden. Of dat ook echt gaat gebeuren is de vraag.

