Extinction Rebellion bezet lobby ministerie van Financiën

Activisten van Extinction Rebellion hebben dinsdagmorgen de lobby van het ministerie van Financiën bezet. Zij eisen stopzetting van de subsidies aan de fossiele industrie. In een verklaring schrijft de actiegroep:

Naar schatting gaat in Nederland jaarlijks een bedrag van circa 17,5 miljard euro aan staatssteun naar fossiele bedrijven. Dat is een veelvoud van de uitgaven aan klimaatbeleid. Ondertussen woekert de klimaatcrisis voort. De laatste 7 jaar waren de warmste jaren ooit gemeten en de klimaatcrisis wordt een steeds grotere bedreiging voor de voedselvoorziening.

De klimaatactivisten vinden het teleurstellend dat er in de regeringsverklaring van Rutte IV niets concreets is opgenomen over het afbouwen van de subsidies voor kolen, olie en gas. Het nieuwe kabinet belooft alleen onderzoek naar het verminderen van de fossiele subsidies. Veel te vrijblijvend, stelt woordvoerder Lucas Winnips. “Nederland is geen wingewest voor buitenlandse multinationals zoals Shell en Exxon. Het moet afgelopen zijn met het spekken van deze schadelijke sector met miljarden aan belastinggeld.”

Foto: Extinction Rebellion