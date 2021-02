Extinction Rebellion voert actie om aandacht voor klimaatcrisis bij verkiezingen

De verkiezingsstrijd gaat gek genoeg amper om de aanpak van de coronacrisis maar de andere crisis die de planeet bedreigt domineert de campagnes evenmin. Honderden leden van de internationale actiegroep Extinction Rebellion voerden daarom actie in steden. “Het kabinet 2021-2025 is het laatste kabinet dat het tij kan keren in de klimaat- en ecologische crises”, stelt de actiegroep. Zo werd in Rotterdam even het verkeer op de Erasmusbrug tegengehouden, evenals in Amsterdam waar activisten hun eisen duidelijk maakten door die op hun naakte lichamen te schrijven. In Utrecht arresteerde de politie honderd rebellen die op verschillende plaatsen in de stad overgingen tot wat ze noemen Lenterebellie.

Ook in Amsterdam en Tilburg kwamen de klimaatrebellen in actie. Ook zaterdag wordt er geprotesteerd in onder meer Eindhoven, Groningen, Alkmaar, Deventer, Roermond en Delft. “Alle acties zijn coronaproof. Zo wordt er alleen in kleine groepjes actie gevoerd, dragen de rebellen mondkapjes en houden zij 1,5 meter afstand,” zo bezweert de organisatie in een verklaring.

Terwijl de leefbaarheid voor mens en dier in gevaar is door de gevolgen van de klimaat- en ecologische crises, blijft de overheid stil. Zij weigert eerlijk te zijn over het gevaar waar wij ons in bevinden, ondanks het ondertekenen van het Parijsakkoord en decennialang waarschuwen door wetenschappers. Het nieuwe kabinet moet eindelijk doen wat nodig is om de klimaatcrisis tegen te gaan. Daarom komt Extinction Rebellion in opstand met de Lenterebellie. In de eerste fase, in de aanloop naar de verkiezingen, eist XR dat politiek en media eerlijk communiceren over de klimaat- en ecologische crises waar wij in leven, en dat de overheid de noodtoestand uitroept. In de tweede fase, tijdens de formatie, eisen wij dat het nieuwe kabinet doet wat nodig is om de gevolgen van de klimaat- en ecologische crises zoveel mogelijk te bezweren.

