Extreem lijden bij apen met hersenimplantaten Elon Musk

Het is slecht afgelopen met de 23 apen die tussen 2017 en 2020 een hersenimplantaat kregen van Neuralink, een biotechbedrijf van Tesla-oprichter Elon Musk. Volgens informatie van Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) zijn inmiddels 15 apen overleden. “Vrijwel elke aap die implantaten in zijn hoofd had gekregen, had last van redelijk slopende gezondheidseffecten”, aldus Jeremy Beckham van de dierenrechtenorganisatie.

De onderzoekers van Neuralink plaatsten de chips door een gat in de schedel van de apen te boren. Een aap kreeg daardoor een huidinfectie en moest worden afgemaakt. Bij een andere aap bleken de vingers en tenen opeens te ontbreken – vermoedelijk het gevolg van automutilatie. Een derde aap begon een dag na de ingreep onophoudelijk te braken. Na autopsie bleek dat het dier een hersenbloeding had gehad.

Volgens PCRM heeft Neuralink de dierenwelzijnswet met voeten getreden. “Veel, zo niet alle, apen hebben te maken gehad met extreem lijden als gevolg van tekortschietende verzorging en de zeer experimentele hoofdimplantaten.”

Neuralink wil een implantaat ontwikkelen voor mensen om de hersenactiviteit te monitoren en te stimuleren. Het hersenapparaatje zou onder meer interessant moeten zijn voor mensen die verlamd zijn. Musk verschuift het moment waarop de eerste proeven bij mensen moeten beginnen al jaren. Eind vorig jaar zei hij erop te rekenen in 2022 te kunnen beginnen. Beckham betwijfelt of de proeven bij mensen veilig kunnen verlopen.