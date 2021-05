Kee & Van Jole bespreken eerst de beledigende affiche die Baudet verspreidde aan de vooravond van 4 & 5 mei en waarin hij de dodenherdenking en bevrijdingsdag bespotte voor zijn politieke agenda. Alom werd daar schande van gesproken maar Van Jole wijst er op dat het niet alleen een stunt is. “Extreemrechtse partijen hebben last van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog omdat ze daardoor hun politiek niet kunnen doorvoeren. Dat zegt Baudet zelf. Het is ook niet voor het eerst dat dit gebeurt. Martin Bosma, partijideoloog van de PVV deed dit tien jaar geleden al door te beweren dat de nazi’s socialisten waren. Dat is een pertinente leugen. Maar ze zullen daarmee doorgaan om die herinnering af te breken. Ze zullen niet rusten voordat 4 mei een feestdag is. Want dan kunnen ze wat toen gebeurde nog een keer dunnetjes over doen.”

Kee, parlementair redacteur van Op1 en de voorgangers daarvan, is duidelijk klaar met Baudet. Hij vindt dat de man genegeerd moet worden. “Het is een narcist die aandacht zoekt en steeds extremer wordt, daardoor marginaliseert hij zich. Politiek speelt zijn partij geen enkele rol meer.”

Daarna gaat het over de vaccinaties. Kee vertelt hoe hij er via via in geslaagd is buiten de officiële procedures om een vaccinatie te bemachtigen. Het parlement praat deze week onder andere over de invoering van een vaccinatiepaspoort. Van Jole vindt dat gezien de ongelijke verdeling van de vaccinaties waarbij vooral jongeren nog maanden moeten wachten het netjes zou zijn als ouderen geen privileges ontlenen aan hun vaccinatiepaspoort. “Als straks de situatie ontstaat dat ouderen wel met vakantie kunnen en jongeren niet terwijl die daar het meest naar smachten dan zou het misschien mooi zijn als ouderen uit solidariteit daar ook vanaf zien.”

Misschoen moeten mensen met een coronapaspoort solidair zijn met jongeren en niet op reis gaan, vindt @2525. "Het lijkt mij evident dat er een coronapaspoort komt. Straks krijg je de situatie dat alleen oudere mensen mogen reizen en jongeren niet”, zegt Van Jole in @denieuwsbv. pic.twitter.com/oj0zGjbr6a — NPO Radio 1 (@NPORadio1) May 5, 2021

Daarna praten de twee nog over de uitspraken van de Duitse journalist Thomas Kirchner die vindt dat Rutte moet opstappen omdat hij gelogen heeft. Kee vond het een “overdreven en slecht onderbouwd artikel”. Ook constateert Kee dat het in andere landen niet anders is. “Moet je eens kijken wat er in Duitsland gebeurt.” Van Jole deelt die mening niet en merkt op dat de inzet van de kabinetsformatie ‘herstel van vertrouwen’ is. “Dat was het in 2012 ook al. Dat herstel gaat namelijk lastig met een liegende premier.”