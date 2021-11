Extreemrechtse groep valt in Parijs vrouwendemonstratie tegen geweld aan

In heel Frankrijk zijn zaterdag tienduizenden vrouwen en andere demonstranten de straat opgegaan om te protesteren tegen vrouwengeweld en het gebrek aan actie daartegen van de kant van de regering Macron. De Franse president heeft in 2017 verklaard dat het beëindigen van gender gerelateerd en seksueel geweld een speerpunt van zijn beleid zou worden. De demonstranten, verenigd door #NousToutes (Wij allemaal) eisen dat geweld tegen vrouwen serieus genomen en vervolgd wordt. 65 procent van de vrouwen die door een (ex-) partner om het leven worden gebracht, hebben tevoren contact opgenomen met de politie. De afgelopen vijf jaar zijn er in Frankrijk bijna 600 vrouwen vermoord. 220.000 zijn jaarlijks slachtoffer van geweld, bijna honderdduizend worden verkracht.

Foule importante à Paris pour la marche contre les violences envers les femmes. #NousToutes pic.twitter.com/edLLlmvzkQ — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 20, 2021

Alleen al dit jaar zijn 101 vrouwen gedood door hun partner, oftewel door femicide. Yannick Jadot, presidentskandidaat voor de Groenen, stelde in Parijs dat “het geweld tegen de helft van de mensheid niet langer te tolereren valt”. De actievoerders eisen dat er een miljard besteed gaat worden aan het voorkomen van geweld tegen vrouwen, ook door middel van voorlichting. Jongeren zouden moeten leren wat toestemming is maar er moeten ook meer opvangplaatsen komen voor slachtoffers. Veertig procent van de vrouwen die nu lijden onder geweld en willen vluchten krijgen geen opvang aangeboden.

Voor het eerst was er ook een christelijk blok bij de demonstratie, waarin leden van christelijke feministische en LGBTQIA-organisaties meeliepen om aandacht te vragen voor het geweld tegen vrouwen in de kerk.

De demonstranten werden in Parijs aangevallen door leden van een extreemrechtse groepering die zich tegen vrouwen en migranten keert. De aanvallers, gewapend met riemen, sloegen onder meer met een ijzeren paal op de demonstratie in. Er werd ook met stoelen naar de demonstranten gegooid. De aangevallen demonstranten scandeerden ‘cassez-vous!’ (rot op!)

De violents affrontements ont suivi. Les manifestants du collectif Némésis (à gauche) portent bâton et ceinture à la main. L’un d’eux frappe avec un potelet métallique. À droite, le cortège scande « Cassez-vous! ». Des projectiles sont lancés de part et d’autre. #NousToutes pic.twitter.com/IFLYtIgZwF — Pierre Tremblay (@tremblay_p) November 20, 2021

