‘Extreemrechtse terroristen willen coronavirus inzetten als wapen’

Extreemrechtse groeperingen in de Verenigde Staten zijn van plan geweest het coronavirus in te zetten als biologisch wapen. Dat meldt Yahoo News op basis van een rapport van de inlichtingendienst. Het plan was om via speeksel, plantenspuiten of geprepareerde materialen agenten en niet-witte mensen te besmetten.

De informatie is afkomstig uit communicatie die via berichten-app Telegram werd verstuurd. Vanwege de encryptie van de app is Telegram populair onder neonazi-groeperingen. Federaal agenten wisten echter toegang te krijgen tot een van de groeps-apps en wisten zo de gesprekken over het coronavirus te monitoren.

In het rapport staat te lezen:

Voor gewelddadige extremisten onderling blijft bioterrorisme een populair onderwerp. Witte racistisch gemotiveerde gewelddadige extremisten hebben onlangs over het coronavirus gezegd dat het een ‘VERPLICHTING’ is om het te verspreiden wanneer een van hen het virus oploopt.

In de groepen werd ook besproken hoe het virus het best kon worden doorgegeven. Dat moest onder andere gebeuren door speeksel achter te laten op deurknoppen van de FBI, op liftknoppen spugen en het virus verspreiden door in niet-witte buurten rond te lopen.

Nick Martin, hoofdredacteur van The Informant, een nieuwsbrief over extremistische groeperingen, bevestigt de berichtgeving. Volgens hem zijn er grote zorgen, onder andere bij contraterrorisme-diensten, dat de coronacrisis door extremisten wordt aangegrepen om toe te slaan.

cc-foto: PXfuel