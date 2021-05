Extreme haaruitval door corona

Een van de gevolgen van een besmetting met corona kan extreme haaruitval zijn. Aan RTL Nieuws vertelt de 48-jarige Jolanda Schepers uit het Brabantse Aarle-Rixtel hoe ze vorig jaar 80 procent van haar haar kwijtraakte na een coronabesmetting. Ze is niet de enige, vertelt Rick Waalboer-Spuij van het Erasmus MC in Rotterdam aan RTL:

“Uit internationale studies blijkt dat ongeveer 25 procent van de coronapatiënten die in het ziekenhuis heeft gelegen, last krijgt van haaruitval.” Mogelijk komt dat omdat je van koorts – wat veel coronapatiënten hebben gehad – last kunt krijgen van haaruitval. Daarnaast ligt er een mogelijke verklaring in het feit dat haarzakjes heel afhankelijk zijn van zuurstofrijk bloed. “Door Covid-19 hebben die haarzakjes misschien minder zuurstof gekregen.”

Ook mensen met milde coronaklachten kunnen last krijgen van haaruitval. Doorgaans begint de haaruitval twee maanden na het begin van de eerste klachten, zo blijkt uit onderzoek.

De Amerikaanse actrice Alyssa Milano liet vorig jaar in een video op Twitter zien hoeveel haar zij verloor na een coronabesmetting. “Dat is moeilijk, zeker als je een acteur bent en je identiteit wordt bepaald door zaken als lang zijdezacht haar”, vertelde ze in een interview.

cc-foto: kalhh