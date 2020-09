Facebook boos op privacywetten, dreigt uit Europa te vertrekken

Techreus Facebook dreigt zijn servers in te pakken en samen met dochteronderneming Instagram uit Europa te vertrekken, als het sociale netwerk niet zijn eigen gang mag gaan op het gebied van dataverzameling. Dat liet Facebooks hoofd van databescherming in Ierland Yvonne Cunnane weten tijdens een hoorzitting in Dublin. Wanneer dat gebeurt raken ruim 400 miljoen Europese gebruikers van Facebook en Instagram hun accounts kwijt.

Eerder deze maand sommeerde de Ierse datawaakhond DPC Facebook direct te stoppen met het versturen van Europese gebruikersinformatie naar Amerikaanse servers. De reden daarvoor is dat er geen vertrouwen is in de manier waarop de Amerikaanse overheid inzage heeft in de gegevens en daar vervolgens mee omspringt. Facebook startte op zijn beurt een eigen rechtszaak tegen de DPC omdat het bedrijf te weinig tijd zou hebben gekregen op het verzoek te reageren, namelijk drie weken. Ook vindt Facebook het oneerlijk dat zij door de waakhond worden aangepakt terwijl andere techreuzen op deze manier data delen tussen Amerikaanse en Europese servers en daarop niet worden aangesproken.

Facebook beroept zich erop dat het sociale netwerk een belangrijk middel is voor de vrijheid van meningsuiting van zijn 410 miljoen EU-gebruikers en dat Europese bedrijven jaarlijks gezamenlijk 208 miljard euro genereren dankzij advertenties op het platform. Cunnane ging niet in op de manier waarop Facebook wordt ingezet voor desinformatiecampagnes en om complottheoriën te verspreiden en hoe op die manier het sociale netwerk dankbaar gebruikt werd om verkiezingen te beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld gebeurde bij het Brexit-referendum.

