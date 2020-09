Geen mondkapjes uit angst voor grote bek

De mondkapjesplicht blijft in Nederland beperkt tot het openbaar vervoer. Maandagavond adviseerde het kabinet inwoners van de grote steden weliswaar om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes, zoals winkels en musea, maar de Nederlandse supermarkten hebben afgesproken dat klanten zelf mogen kiezen of ze een mondkapje dragen.

Ook andere grote winkelketens zien niets in een mondkapjesplicht. “Als winkels mondkapjes verplichten, leidt dat naar verwachting tot veel extra discussie en zelfs agressie aan de deur,” zegt een woordvoerder van branchevereniging CBL tegen Het Parool. Het Rijksmuseum stelt het dragen van mondkapjes wel verplicht.

Het Rijksmuseum in Amsterdam verplicht het dragen van een mondkapje. Alle mensen vanaf 13 jaar die het Rijksmuseum in Amsterdam willen bezoeken, moeten een mondkapje op. "Veiligheid staat voorop", zegt een woordvoerster van het museum.https://t.co/9ZbIeGcE6u — Het Parool (@parool) September 29, 2020

Volgens de bekende Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci doen Nederlanders er verstandig aan om mondmaskers te dragen. Naast andere maatregelen als handen wassen, afstand houden, drukte vermijden en bijeenkomsten buiten in plaats van binnen organiseren, kunnen mondkapjes helpen de verspreiding van het virus te beperken, verklaarde hij maandagavond in een interview met Nieuwsuur.

Daarmee schat Fauci het positieve effect van mondkapjes hoger in dan Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM. Die is al vanaf het begin van de coronacrisis sceptisch over de bijdrage die mondkapjes kunnen leveren. “Ik zou hem aanraden om de snelgroeiende hoeveelheid data over het belang en de effectiviteit van mondkapjes te bestuderen”, zegt Fauci.

Hij is de belangrijkste corona-adviseur van Trump: Anthony Fauci. We spraken hem over de situatie in de VS én in Nederland. Fauci raadt ons aan om allemaal mondkapjes te dragen: "Van Dissel moet naar de data kijken." Straks meer in #Nieuwsuur, om 21.30 uur op NPO2. pic.twitter.com/OtdGy3dQBt — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) September 28, 2020

Het bekendste anekdotische bewijs voor de positieve gevolgen van het dragen van mondkapjes betreft twee besmette kapsters uit Missouri. Zij droegen mondkapjes en knipten 139 mensen voordat ze ontdekten dat ze Covid-19 hadden. Geen van de klanten raakte besmet. Ook de zes collega’s van kapsters kregen het virus niet. Wel besmetten de vrouwen mensen thuis, omdat ze daar geen mondkapje droegen.