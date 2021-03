FBI pakt extreemrechtse Nederlander op die burgeroorlog wil starten

De Amerikaanse federale recherche FBI heeft een 26-jarige Nederlander opgepakt. De man, Jaap Willem L., had zich aangesloten bij de Boogaloo-beweging, een racistische groep die een burgeroorlog wil beginnen. Dat meldt de Daily Beast.

Bij de arrestatie nam de politie een wapen in beslag waarvoor de Nederlander geen vergunning heeft. L. wordt er daarnaast van verdacht hij illegaal in de Verenigde Staten verblijft. Hij is het land in mei 2014 binnengekomen op een visum voor drie maanden.

Ironisch genoeg willen de Boogaloo Bois mensen zonder verblijfsvergunning juist uit de VS verdrijven. De racistische beweging wil ook de overheid omverwerpen, om daarna een eigen wit-nationalistische staat te kunnen beginnen.

Afgelopen jaar zijn verscheidene leden van de organisatie opgepakt. Zo werd een Texaan gearresteerd omdat hij met een AK-47 op een politiebureau in Minneapolis had geschoten.

De FBI hield L. al sinds juli vorig jaar in de gaten. Hij wilde zich aansluiten bij geestverwanten die acties beraamden in Minneapolis. De Nederlander gaf een ander lid van de Boogaloo-beweging tips om niet op te vallen. Ook spoorde L. de ander aan om zijn acties te richten tegen overheidsgebouwen.