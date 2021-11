Femke Halsema: ‘Wees verdraagzaam, juist voor andersdenkenden’

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft in een videoboodschap opgeroepen tot meer verdraagzaamheid nu er opnieuw strengere coronaregels gelden. In de video, die zondagavond op sociale media werd gedeeld, zegt Halsema: ‘Verdeeldheid helpt ons niet.’

Halsema merkt aan het begin van de video op dat hoewel de nieuwe maatregelen niet van het strengste soort zijn en veel mensen het goed hebben, het bij velen ook knaagt dat er vrijheid in het vooruitzicht gesteld was die nu uitblijft. ‘Nu ligt onverschilligheid op de loer, steekt woede de kop op. De verleiding is dan groot om de schuld bij de ander te leggen. Bij ongevaccineerden, bij horeca-eigenaren,’ zegt Halsema:

En er moet een tijd komen waarin het landelijke en lokale bestuur verantwoording aflegt voor de gemaakte keuzes. Dat is nodig en goed. Alleen nu helpt verdeeldheid ons niet. Het virus trekt zich weinig aan van conflict. Het gedijt er juist op als wij minder solidair worden met de mensen die voor ons de strijd met corona aanbinden.

Volgens Halsema ligt er al een tijdlang veel druk op medewerkers in de zorg en krijgen handhavers in toenemende mate te make met agressie. ‘Dat moeten we niet willen.’ De burgemeester adviseert mensen die twijfelen over het vaccin contact te zoeken met de huisarts of de GGD en vraagt mensen om aan elkaars gezondheid te denken:

En wees verdraagzaam, juist voor andersdenkenden. Voor ouderen die bang zijn voor het virus, jongeren die onbevangen willen leven. Voor gevaccineerden en mensen die gebruik willen maken van hun onvervreemdbare recht om helaas een andere keuze te maken.