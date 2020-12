Fietser die 5-jarig meisje knietje in haar rug gaf riskeert jaar celstraf

Een fietser die op Eerste Kerstdag in de Ardennen een meisje van vijf jaar oud een knietje gaf toen ze aan het wandelen was met haar ouders, moet zich verantwoorden voor de rechtbank. De dader is het opzettelijke verwonden van een minderjarige ten laste gelegd. Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert de man een celstraf van een jaar. Zelf zegt hij het kind niet opzettelijk te hebben neergemaaid, maar de videobeelden werken niet in zijn voordeel.

Video niet te zien? Klik hier.

Het gezin was op 25 december aan het wandelen in de omgeving van Baraque Michel. De fietser, een zestiger, komt hard aangereden op het pad waar de ouders met hun twee jonge kinderen lopen. Hij belt en roept wat, maar remt niet af. Op videobeelden is te zien hoe hij wanneer hij langs het kleine meisje rijdt, zijn knie uitsteekt en het kind vol in de rug raakt. Het meisje kwam daarbij hard ten val, de fietser reed door.

Direct na het gebeuren plaatste de Belgische federale politie een opsporingsbericht en het verzoek aan de dader zich te melden. De familie deed aangifte. Openbaar aanklager Vanessa Clérin heeft laten weten dat de man zich de dag erop meldde bij het politiebureau. In februari zal hij voor de rechter moeten verschijnen. Inmiddels heeft de man zelf contact opgenomen met de vader van het meisje. In het telefoongesprek zegt de man dat hij het kind niet opzettelijk een knie in de rug gaf en dat hij er alleen langs wilde. Ook zei hij niet eens te hebben gemerkt dat hij het meisje raakte en weigerde hij excuses aan te bieden. De familie neemt geen genoegen met de uitleg van de man.

Bron: De Morgen