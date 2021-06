Fopfilantroop Van Lienden loog ook al over luchtbrug met KLM

Pandemieprofiteur Sywert van Lienden beweerde tijdens zijn onderhandelingen met de overheid dat hij een alliantie had met KLM. Een glasharde leugen, zo ontdekte onderzoeksplatform Follow The Money (FTM). In werkelijkheid gebruikte KLM de luchtbrug voor coronahulpmiddelen uitsluitend voor de overheid. De top van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) wist dat.

In maart vorig jaar maakte Van Lienden gebruik van een KLM-vlucht om zijn eerste partij mondkapjes naar Nederland te krijgen. Tenminste, dat zegt Van Lienden die tegelijkertijd beweerde ‘om niet’ te werken. KLM zegt niet te kunnen bevestigen of dat inderdaad het geval is, omdat er niet rechtstreeks vrachtruimte bij de luchtvaartmaatschappij kan worden geboekt. Dit loopt via een agent of zogeheten forwarder, laat een woordvoerder weten.

Wat wel zeker is, is dat KLM onderdeel was van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en in die hoedanigheid uitsluitend rechtstreeks met de overheid werkte. Sterker nog, na een eerste gesprek over toetreding tot het consortium maken KLM en LCH Van Lienden duidelijk op geen enkele wijze met de fopfilantroop te willen samenwerken. Bij een tweede gesprek is Van Lienden ook niet meer aanwezig.

Dat weerhield Van Lienden er echter niet van om in zijn rechtstreekse contact met VWS te schermen met zijn zogenaamde contacten bij KLM. Ook via sociale media doet hij voorkomen een coalitie te hebben gevormd met de luchtvaartmaatschappij en in een mail aan een zakenrelatie schrijft hij direct zaken te hebben gedaan met KLM-directeur Pieter Elbers. In een presentatie voor VWS roemen Van Lienden en zijn compagnons Damme en Van Gestel hun ‘directe luchtbrug’ en zeggen dat KLM-vrachtdirecteur Adriaan den Heijer als ‘adviseur’ van de nep-nonprofit van het drietal optreedt. Een rol die Den Heijer nooit heeft vervuld, laat KLM weten.

Hoewel de top van VWS weet dat er op geen enkele wijze sprake is van een directe samenwerking tussen Van Lienden en KLM, weet die eerste voldoende verwarring te zaaien om bij interim-minister van Medische Zorg Martin van Rijn aan tafel te komen en een zeer lucratieve overeenkomst te sluiten. Ondertussen blijft hij ook publiekelijk zijn niet-bestaande samenwerking met KLM roemen en sluit zelfs het fameuze reclamespotje van zijn Hulptroepen af met ‘mede mogelijk gemaakt door KLM’. Voor de buitenwereld is volstrekt onbekend dat Van Lienden de coalitie uit zijn duim heeft gezogen.

Non-profit

Uit het nieuwe onderzoek blijkt nog verder hoezeer Van Lienden en zijn compagnons op slinkse wijze geld hebben verdiend aan de pandemie. Leveranciers tekenden een LCH-convenant waarin werd toegezegd non-profit te werken. Eerder al werd gesuggereerd dat nieuwbakken virusmiljonairs Van Lienden en partners dit ook ondertekenden, iets wat later weer werd ontkend. FTM laat nu weten dat het drietal het convenant op persoonlijke titel hebben ondertekend, wat hen vervolgens in staat stelde om via de haastig opgezette bv alsnog miljoenen binnen te harken. Het ministerie deed immers zaken met de bv, niet rechtstreeks met de personen erachter.

Het is nog altijd volstrekt onduidelijk waarom VWS de deal met Van Lienden erdoor drukte, terwijl al eerder bekend werd dat het LCH fel gekant was tegen de samenwerking. Het consortium tekende zelfs tot twee keer toe formeel protest aan bij de top van het ministerie, dit nadat Van Lienden al eens door de beveiliging het LCH-pand was uitgezet. Begin deze maand vertelde demissionair minister van Medische Zorg Tamara van Ark de Tweede Kamer dat er simpelweg angst bestond dat er een tekort aan hulpmiddelen zou zijn en dat het ministerie liever ‘te veel dan te weinig’ inkocht. Ook dit werd door het LCH vrijwel direct weersproken: op het moment dat de deal met Van Lienden werd gesloten, bestond er al een overschot aan mondkapjes en ander beschermingsmateriaal.

Kamer wil geld terug

Dinsdag stemde een ruime Kamermeerderheid voor een motie van Farid Azarkan (DENK) waarin staat dat Van Lienden, Damme en Van Gestel zich ‘op oneigenlijke gronden hebben verrijkt’. Het drietal wordt door de Kamer verzocht de opgestreken 28 miljoen euro ‘terug te geven aan de belastingbetaler’. Alleen VVD, CDA en SGP stemden tegen.