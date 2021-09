Fophef om alcoholverbod op UvA om zogenaamd moslims te ontzien

Misplaatste ophef als stok om moslims mee te slaan. Vandaag: een zogenaamd alcoholverbod op de Universiteit van Amsterdam (UvA), wat ingevoerd zou zijn omdat, zoals weblog GeenStijl het omschrijft: ‘alcohol drinken is kwetsend voor moslims’. Dat zou alleen blijken wanneer je bijzonder selectief uit de verklaring van de UvA zelf citeert. Wat het weblog dan ook doet, gevolgd door een groot aantal sociale mediagebruikers.

Het Amsterdamse VVD-Raadslid Claire Martens is een van hen. Verontwaardigd schrijft ze op Twitter:

Aanpassen of ophoepelen is de boodschap aan de studenten van de

@UvA_Amsterdam die een biertje willen drinken. Het enige dat dit doorgeslagen “inclusiviteitsbeleid” van de UvA bereikt zijn gesegregeerde borrels en feestjes, studenten gaan dan gewoon de stad in.

Nu dan wat de UvA werkelijk zegt. Namelijk dat de universiteit de komende jaren ‘inzet op meer bewustwording over alcoholgebruik’. Daarmee wil de UvA de focus verleggen naar ‘een nieuwe sociale norm waarin alcoholgebruik niet vanzelfsprekend is’:

Er is een duidelijk verband aangetoond op allerlei soorten kanker, van slokdarmkanker tot borstkanker bij vrouwen en dat staat nog los van de bekende leverproblemen. Daarbij heeft alcohol ook een negatief effect op ons denkvermogen, wat natuurlijk haaks staat op waar de UvA voor staat als kennisinstelling. De effecten van alcoholgebruik op studie- en werkresultaten zijn al reden genoeg om alcoholgebruik te ontmoedigen onder studenten en medewerkers.

Een alcoholverbod? Welnee, alcohol blijft in campushoreca en tijdens borrels, congressen en evenementen gewoon verkrijgbaar, maar cateraars worden simpelweg verplicht daarnaast voor ‘een ruim en aantrekkelijk aanbod aan non-alcoholische drankjes’ te zorgen. Ook wordt met studentenverenigingen een convenant gesloten over ‘alcohol en sociale veiligheid’ en ‘krijgen studenten en medewerkers informatie over hulp bij minderen met drinken’.

Dat laatste is nodig, want:

Volgens onderzoek uit 2018 van het Trimbos-instituut zijn jongvolwassenen als groep het vaakst een ‘zware drinker’: minstens zes glazen op één dag voor mannen, vier glazen voor vrouwen. Daarbij drinken hoogopgeleiden veel meer (89.1%) dan laagopgeleiden (67.5%). De alcoholproblematiek onder studenten is dus groot.

En die moslims? Daar heeft het niets mee te maken, de universiteit volgt simpelweg een door de overheid opgestelde richtlijn: