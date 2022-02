Forum-lijsttrekker Hengelo vergelijkt ministers en OMT’ers met nazi’s

Brian Geertshuis, lijsttrekker voor Forum voor Democratie in Hengelo, heeft leden van het kabinet en het OMT met nazi’s vergeleken. Hij deed dat onder de naam ‘Brian951’ op een forum voor Porscheliefhebbers, schrijft Tubantia.

„Ik kijk uit naar de dag dat de smeerlappen die deze waanzin over ons uitrollen met de kop op het hakblok liggen. Ook met de nazi’s gebeurde dat uiteindelijk.” Waarop een ander verbijsterd reageerde: „Je hoopt dat het kabinet vermoord gaat worden.”

Hoewel geweldsfantasieën en ongepaste vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog inmiddels een voorwaarde zijn om afgevaardigde namens Forum voor Democratie te worden, gaat de partij toch met Geertshuis in gesprek. “Als inderdaad blijkt dat er bedreigende teksten zijn geuit, dan nemen we daar als partij al vanzelfsprekend afstand van”, aldus een Forum-woordvoerder. Dezelfde woordvoerder klaagt overigens ook over “trial by media”.

Geertshuis, die op het stadhuis weigert een mondkapje te dragen, is agent. Politici van andere partijen in Hengelo vragen zich af of hij dat na deze uitspraken nog wel kan blijven. “De missie van de politie luidt: waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtsstaat. Staat dat voor Geertshuis niet meer overeind?”