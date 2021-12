FvD organiseert illegale kerstmarkt tijdens lockdown

Forum voor Democratie heeft zondag een illegale kerstmarkt georganiseerd in Wijster, in de gemeente Midden-Drenthe. Ondanks de sinds zaterdagnacht geldende lockdown, hebben Forum-aanhangers kraampjes opgezet. In een eerder verstuurde mail liet Forum voor Democratie weten maling te hebben aan de coronamaatregelen en de kerstmarkt gewoon door te laten gaan.

Ondanks de lockdown gaat morgen de #FvD-kerstmarkt in Wijster gewoon door. Georganiseerd door de Drentse FvD-fractie. pic.twitter.com/3CPxtvRYfi — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) December 18, 2021

Volgens de organisatie zijn er meer dan 1500 kaartjes verkocht. RTV Drenthe laat weten dat aanwezigen is gevraagd vooral niet met de media te praten. Hoeveel mensen er werkelijk aanwezig zijn is onbekend, maar halverwege de middag telde de omroep zo’n 250 auto’s op de parkeerplaats. Op foto’s op sociale media lijkt het vooralsnog niet echt storm te lopen op de kerstmarkt.

FvD negeert lockdown en organiseert kerstmarkt in Wijster: In Wijster wordt op dit moment een kerstmarkt voorbereid, de organisatie daarvan zou in handen zijn van het Forum voor Democratie (FvD). Op het terrein van een loonbedrijf aan de Vamweg in… https://t.co/qNifditpEp pic.twitter.com/lmHvnVBzMZ — drenthe (@drenthe) December 19, 2021

De politie is op de hoogte van de illegale kerstmarkt, maar verwijst voor een reactie naar de gemeente Midden-Drenthe. Waarnemend burgemeester Cees Bijl zegt nog maar kort op de hoogte te zijn van de illegale kerstmarkt. Ook zegt hij geprobeerd te hebben met Forum voor Democratie in contact te komen, maar dat niemand van de partij de telefoon opneemt. Omdat het evenement verboden is, zal de burgemeester de kerstmarkt laten afbreken. Hoe dat in zijn werk zal gaan, is nog niet bekend. Bijl zegt Forum nog even de gelegenheid te geven om te reagere. Ook zegt hij te hopen op ‘gezond verstand’ bij Forum voor Democratie. Op basis waarvan hij die hoop koestert, is eveneens onbekend.