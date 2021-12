Foto duikt op van Boris Johnson die met wijnfeestje coronaregels ontduikt

The Guardian heeft een foto te pakken gekregen waarop te zien dat Boris Johnson met een stel medewerkers aan de wijn zit op op het moment dat het voor alle Britten verboden was dergelijke bijeenkomsten te houden. De foto, waarop een gezelschap te zien is dat geniet van wijn en pizza, is gemaakt in de lente van 2020. Het was toen niet toegestaan met meer dan 2 mensen samen te komen. Op het beeld zijn minstens 19 aanwezigen te tellen, waaronder Johnson en zijn echtgenote met hun pasgeboren kind. Het is onduidelijk of hij daarmee een strafbaar feit heeft begaan maar hij handelde in ieder geval duidelijk tegen de officiële adviezen in.

RTL Nieuws meldt:

Voor veel Britten is de foto olie op het vuur in de storm van kritiek waarin Johnson verkeert. “Iedereen dacht al dat de Britse regering zich zelf niet aan de regels hield, maar nu zie je het ook”, zegt correspondent Anne Saenen vanuit Londen. De foto dateert van mei 2020. Saenen: “Ten tijde van een strenge lockdown waarin de Britten alleen buiten met z’n tweeën wandelen mochten afspreken. Samen op een bankje zitten mocht niet, mensen kregen daar een boete voor. Dat is wat het gewone volk ervoer, terwijl Johnson dit een ‘werkoverleg’ noemt met wijn en kaas. Dat gelooft niemand.”

Eerder al verschenen er andere beelden en verhalen over feestjes op Downing Street op het moment dat er zeer strenge maatregelen golden. Johnson ontkent dat die bijeenkomsten plaatsvonden maar steeds duidelijker wordt dat hij liegt. Zondag stapte een van zijn belangrijkste minister, David Frost die over de Brexit gaat, op uit onvrede over Johnsons beleid. Vorige week verloren de Conservatieven bij tussentijds verkiezingen in het district North Shropshire hun parlementszetel die ze al bijna twee eeuwen bezetten. De verkiezingen moesten gehouden worden omdat zitten Conservatief Owen Paterson aftrad vanwege een lobby-schandaal waarbij hij 600.000 euro ving van een bedrijf in ruil voor invloed.

Het AD schrijft in een overzicht van een reeks schandalen en blunders:

,,Er bestaat geen twijfel dat het opstappen van Frost door een groep MP’s wordt gezien als een signaal om brieven te sturen’’, analyseerde The Spectator. Daarmee doelde het conservatieve tijdschrift, waarvan Johnson ooit hoofdredacteur was, op de mogelijkheid van fractieleden om de premier weg te sturen. Als 54 van hen schriftelijk om een motie van wantrouwen vragen bij het zogenaamde 1922 Committee, volgt een stemming over de toekomst van de premier. Nu voorzitter Graham Brady leden toestaat om hun brief te mailen tijdens het kerstreces, krijgt Johnson geen adempauze. ,,Het probleem is dat Frost namens de partij spreekt’’, zei een parlementslid tegen The Telegraph. ,,Dit is het begin van het einde.’’

