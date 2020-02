Fotograaf Salih Kilic: geen ABN Amro-rekening vanwege naam

Fotograaf Salih Kiliç mag geen nieuwe rekening openen bij ABN Amro. Op Instagram meldt Kiliç dat de alarmbellen bij ABN Amro afgingen vanwege zijn achternaam. Om witwassen en/of terrorisme tegen te gaan wil de bank onder meer verifiëren of de in Nederland geboren Kiliç in Nederland is geboren. Om dat te doen, moet de fotograaf langskomen, maar dat kan volgens de bank pas over acht maanden: in september.

Kiliç (1986) heeft naar eigen zeggen al sinds zijn zestiende een rekening bij ABN Amro. Hij wil echter een nieuwe rekening openen voor een subsidie die hij heeft ontvangen van de Stichting Droom & Daad. Kiliç krijgt het geld voor een fotoproject, waarvoor hij de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb volgt. De fotograaf, die zich liet inspireren door Pete Souza die Barack Obama volgde tijdens diens presidentschap, volgt Aboutaleb inmiddels ruim een jaar.

Een woordvoerder van ABN Amro verklaart tegenover Joop dat de bank op de hoogte is van de problemen van Kiliç. “We hebben zijn mooi vormgegeven Instagram-post ook gezien en gaan maandag uitzoeken wat er precies aan de hand is. In het algemeen geldt wel dat het openen van zakelijke rekeningen, zoals voor een stichting, enige tijd kan duren.”

cc-foto: Donald Trung Quoc Don, Wikimedia