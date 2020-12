Fractievoorzitter VVD in Nissewaard veroordeeld wegens aanranding

De rechtbank in Dordrecht heeft de fractievoorzitter van de VVD in de Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard, die onder meer Spijkenisse omvat, veroordeeld wegens aanranding. De 39-jarige politicus heeft in maart 2019 een kapster aangerand in zijn eigen huis. Hij had haar eerst overgehaald bij hem thuis te komen voor een knipbeurt. Daarna vond de aanranding plaats, schrijft Rijnmond.

De man heeft altijd ontkend. De rechter vond de de verklaring van de vrouw geloofwaardig. Die werd ondersteund door collega’s die kort na de aanranding door het slachtoffer waren gebeld.

De rechter veroordeelde de politicus, die in afwachting van het vonnis zijn functie al tijdelijk had stilgelegd, tot een taakstraf van 150 uur.

De VVD is de voorbije acht jaar steeds de partij met het grootste aantal schandalen geweest.

cc-foto: Tim Reckmann