‘Frankrijk en Duitsland moeten federatie vormen om Europees nationalisme tegen te gaan’

De zetel van Frankrijk in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moet duidelijker de Europese belangen gaan verdedigen. Daarom moeten Frankrijk en Duitsland samen een ‘progressieve federatie’ vormen. Door beide landen verder met elkaar te integreren, wordt een voorbeeld gegeven aan de andere lidstaten van de EU. Dat gewaagde plan ontvouwen Daniel Cohn-Bendit, Frans voorman van de groenlinkse beweging in Europa en de Duitse academicus Claus Leggewie in dagblad Le Monde.

“Europa dreigt momenteel uiteen te vallen in verschillende delen”, schrijven de twee auteurs die vinden dat de verschillen tussen de “vijf zuinige leden [de noordelijke landen, geleid door Nederland, die hameren op begrotingsdiscipline], de nationalisten van de Visegrad-groep [Polen, Hongarije en andere landen in het voormalige Oostblok], de “Club Med” met een zware schuldenlast [Zuid-Europese landen] ” een sterkere band tussen Parijs-Berlijn noodzakelijk maken. De twee leidende landen van de Unie kunnen zo duidelijker een koers voor de EU aangeven.

“In plaats van de Europese depressie te verergeren, moeten we de sprong naar voren wagen door vergaande plannen te ontwikkelen, die passen in de context van het Verdrag van Aken en het plan van aanpak voor de crisis van de Europese Unie zoals voorgesteld door Angela Merkel en Emmanuel Macron. De echte vooruitgang die in 2019 en 2020 is geboekt moet beschermd worden tegen de fundamentalisten van de nationale soevereiniteit.”

Het duo pleit laat er geen gras over groeien en pleit voor “een nieuw type confederatie, niet als uitdrukking van nobele idealen, maar als het logische gevolg van de gemeenschappelijke inspanningen van instellingen, het maatschappelijk middenveld en de cultuur om de twee samenlevingen sinds 1945 verregaand van elkaar te laten profiteren.”

Volgens Cohn-Bendit, die wereldberoemd werd als studentenleider tijdens Parijse opstand van mei ’68, vormt “de intense samenwerking en uitwisselingen tussen Fransen en Duitsers in de wereld van werk, vrije tijd en culturele verhoudingen” een van de fundamenten voor een dergelijk samengaan van beide landen. De twee erkennen dat er een lange weg te gaan is eer het zover zal zijn maar wijzen er op dat de aanpak van de klimaatcrisis en het natuurbehoud nu al alleen grensoverschrijdend uitgevoerd kan worden.

cc-foto: Bundesregierung