Frankrijk trekt miljarden uit voor salarisverhoging zorgmedewerkers

De Franse regering gaat de salarissen van zorgmedewerkers verhogen. De Franse premier Jean Castex heeft verklaard dat er 8 miljard euro voor wordt uitgetrokken: “Dit is in de eerste plaats erkenning voor de mensen die in de frontlinie tegen deze epidemie hebben gestreden.” Voor verpleegkundigen en andere verzorgers komt de verhoging gemiddeld neer op 183 euro per maand. Artsen die louter in de publieke sector werken, worden voortaan ook beter beloond.

De verhoging volgt na acties van zorgpersoneel. Die stelden dat het applaus dat wekenlang klonk voor de inspanningen die ze vaak met gevaar voor eigen leven verrichtten weliswaar op prijs werd gesteld maar dat de steun ook concreter kon zijn.

De Volkskrant schrijft:

Macron sprak over ‘de helden in witte hemden’, die hij zag als de frontsoldaten van zijn ‘oorlog tegen het virus’. Macrons ‘soldaten’ hielden stand: in zwaar getroffen regio’s als de Elzas en de Parijse agglomeratie wist men ternauwernood te voorkomen dat de ziekenhuizen de toestroom van patiënten niet meer aan zouden kunnen. Maar covid-19 maakte pijnlijk duidelijk wat de voorbije jaren al vaker bleek: de Franse publieke ziekenhuizen kampen met een onhoudbare onderbezetting en onderbetaling. In vergelijking met andere welvarende landen verdienen verpleegkundigen in Frankrijk zeer weinig.

Voor SP-leider Lilian Marijnissen pleit ervoor dat de Nederlandse regering het Franse voorbeeld volgt. Op 5 september is er een actiedag om daar toe aan te zetten.

Het Franse zorgpersoneel kwam in actie voor een hoger salaris en won! Triest dat het nodig is, maar laten wij hetzelfde doen. Samen gaan we dit winnen. Meld je aan voor de actiedag op 5 september op https://t.co/otnF0wXFL6 https://t.co/tFJjfbeYCM — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) July 14, 2020

Een petitie van de SP is al meer dan 100.000 keer ondertekend. Daarin staat onder meer:

Het bedrijfsleven krijgt nu miljarden steun op kosten van de samenleving. Wij kiezen voor solidariteit. We laten grote bedrijven hun eerlijke deel aan belasting betalen zodat we onze ‘vitale’ beroepen, de zorg en alle anderen die Nederland nu draaiende houden, fatsoenlijk kunnen belonen.

Een demonstratie van verplegers vorige maand in Nimes:

