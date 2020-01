Franse minister: moslimleider reageerde ‘crimineel’ op 16-jarige boze lesbiënne

Marlène Schiappa, de Franse staatssecretaris voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, heeft stevig uitgehaald naar Abdallah Zekri van de Franse raad voor het islamitisch geloof. Ze noemt zijn veroordeling van een 16-jarige lesbiënne, die met de dood bedreigd wordt omdat ze heeft gescholden op de islam, ‘crimineel’. Zekri had verklaard dat de tiener de bedreigingen “over zichzelf heeft afgeroepen” omdat ze de islam beledigde. “Wie wind zaait, zal storm oogsten,” aldus het bestuurslid. Die malicieuze opmerking ligt in Frankrijk extra gevoelig. Deze maand werd uitgebreid herdacht dat islamitisch terroristen, die was wijsgemaakt dat spotten met de islam moet bestraft worden met de dood, vijf jaar geleden de redactie van het satirisch tijdschrift Charlie Hebdo hebben uitgemoord.

.@MarleneSchiappa : "Je me bats contre l’idée qu’une femme, une jeune fille, qui que ce soit aurait cherché à être harcelé. (…) C'est un délit de s'adonner à du cyber harcèlement en meute" #le79Inter pic.twitter.com/iMg4nI78wN — France Inter (@franceinter) January 28, 2020

Eerder deze maand plaatste de 16-jarige Mila, een scholiere uit de buurt van Grenoble, een InstaStory, een video die normaliter na 24 uur verdwijnt, waarin ze fel uithaalde naar de islam. Dat deed ze nadat ze op Instagram was aangesproken en vervolgens een reeks verwensingen naar haar haar hoofd kreeg. Daarbij werd de religieuze kaart getrokken en werd ze van racisme beschuldigd. Mila haalde daarop uit naar homofobie in islamitische kringen, de koran en verklaarde dat ze niets van religie wil weten. Ze noemde “de koran een religie van haat”, wat er volgens commentatoren op wijst dat ze haar woorden niet bepaald weloverwogen koos.

De video werd vervolgens gekopieerd, verder op sociale media verspreid, Mila werd van school gestuurd en de Franse justitie kondigde een onderzoek aan om te zien of de tiener zich schuldig had gemaakt aan aanzetten tot racisme. Toen waren de rapen helemaal gaar en ontstond de hashtagbeweging #JeSuisMila, een directe verwijzing naar Charlie Hebdo. Tal van prominenten sprongen voor Mila in de bres.

Terrifiée de voir, une fois de plus, que pour beaucoup il est plus facile de menacer de mort que d'accepter une opinion différente… #Mila https://t.co/dQ1CdKgYJp — inna shevchenko (@femeninna) January 22, 2020

#SolidariteAvecMila Critiquer les religions, voire les « haïr » relève de la liberté individuelle. S’émanciper des carcans et se battre pour la liberté d’être soi, à 16 ans ou tout autre âge : quelle saine démarche ! Ce n’est pas à vous de vous excuser Mila, mais à eux. Courage ! https://t.co/DmnsvOglhI — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) January 23, 2020

Marlène Schiappa heeft de uitlatingen van Zekri “een ambtenaar onwaardig” genoemd. “Ik bestrijd het idee dat een vrouw, een meisje in dit geval, dat slachtoffer is van geweld, van cyberpesten, dat die dergelijk gedrag zelf zou hebben uitgelokt.” Ze wees er op dat cyberpesten in Frankrijk een misdrijf is.

Een andere moslimleider en de baas van Zekri, Mohammed Moussaoui, haastte zich te verklaren verklaard dat het uiten van doodsbedreigingen nooit te rechtvaardigen valt. Zekri beweerde later in een persverklaring dat zijn woorden “uit de context” waren gehaald en hij het doen van bedreigingen en uiten van beledigingen altijd afwijst.