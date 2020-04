Franse steden delen mondkapjes uit onder de bevolking

Parijs gaat binnen enkele dagen 2 miljoen mondkapjes uitdelen onder de bevolking. Dat heeft burgemeester Anne Hidalgo bekendgemaakt. De kapjes worden momenteel in de Franse hoofdstad geproduceerd door een verzameling lokale bedrijven. Parijs volgt daarmee het voorbeeld van andere steden. Oostenrijk heeft het dragen van maskers al eerder verplicht gesteld voor bezoek aan supermarkten.

Maandag ging Nice in het zuiden van Frankrijk over tot het distribueren van mondkapjes. De inwoners krijgen van overheidswege een exemplaar dat een maand lang gebruikt zou kunnen worden. Woensdag geeft de stad meer duidelijkheid over de maatregel. Cannes ging ook al tot een dergelijke maatregel over. Daar heeft de gemeente vooralsnog slechts 500 kapjes beschikbaar voor de 75.000 inwoners.

De verplichtstelling staat haaks op het tot nu gevoerde beleid. De Franse regering verkondigde tot vrijdag nog dat het dragen van mondkapjes ‘nutteloos’ is. Apothekers mochten alleen op recept medische mondkapjes verstrekken aan klanten om tekorten voor de zorgmedewerkers tegen te gaan. Maar nu worden burgers aangemoedigd zogeheten alternatieve maskers te dragen.

De beleidswijziging is het gevolg van voortschrijdend inzicht. De maskers beschermen niet zozeer tegen besmetting van de drager maar helpt wel voorkomen dat mensen die het virus bij zich dragen anderen besmetten. Uit onderzoek wordt duidelijk dat het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus zonder daar iets van te merken hoger is dan gedacht.

In The Guardian wordt uitgelegd hoe burgers zelf mondmaskers kunnen maken met behulp van alledaagse middelen als bijvoorbeeld een t-shirt.

De krant wijst er op dat de Amerikaanse ziektebestrijdijngsdienst het dragen van mondkapjes adviseert. De kapjes moeten niet binnenshuis of in auto’s gedragen worden maar alleen op openbare plaatsen als bijvoorbeeld supermarkten. Er gelden ook belangrijke gebruiksregels:

– Doe het masker pas weer af al je thuiskomt of waar je direct je handen kunt wassen.

– Was het masker met water en zeep.

– Gebruik nooit een ongewassen masker.

Bij Op1 gaf viroloog Ab Osterhaus zondag uitleg over het nut van mondkapjes. Volgens hem dragen ze bij aan het terugdringen van het virus.

Wie het echt goed wil aanpakken, maakt zelf een masker dat ook vriendelijk is voor doven en slechthorenden.

cc-foto: Alain GiA