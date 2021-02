Franse zorg in de problemen door bijwerkingen AstraZeneca

Franse zorginstellingen hebben hun vaccinatiebeleid aangepast of zelfs gepauzeerd vanwege de heftige bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin. De bijverschijnselen zijn slechts tijdelijk en verdwijnen na enkele dagen maar leiden wel tot veel ziekmeldingen. Daardoor komt de continuïteit van de zorg in gevaar.

In Frankrijk worden zorgmedewerkers sinds 6 februari gevaccineerd met het middel van AstraZeneca, ook wel bekend als het Oxford-vaccin tegen het coronavirus. Velen hebben nadien te kampen gekregen met hoge koorts, tot 40 graden, griepachtige verschijnselen en vermoeidheid. Om te voorkomen dat er te veel medewerkers tegelijk ziek worden zijn instellingen ertoe overgegaan de vaccinaties meer te spreiden. Eerder werden hele teams tegelijk gevaccineerd. Het ziekenhuis CHRU de Brest in Finistère heeft de campagne zelfs enige tijd helemaal opgeschort, meldt The Local.

Vaccin AstraZeneca: pour Thomas Bourhis, infirmier au CHRU de Brest, "les effets secondaires ont été manifestement sous-évalués" pic.twitter.com/YBbyW7rmIx — BFMTV (@BFMTV) February 12, 2021

In Frankrijk mag AstraZeneca alleen toegediend worden aan personen jonger dan 65. Daarom wordt het op grote schaal ingezet onder zorgmedewerkers. Van de beschikbare vaccins is AstraZeneca in de publieke opinie het minst geliefd.

Geen video? Klik hier.

Het Franse ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat de bijwerkingen tijdelijk zijn en na een paar dagen verdwijnen. De verschijnselen betekenen ook niet dat het vaccin minder effectief is in bescherming tegen het virus.

#Vaccination | Les effets indésirables des vaccins contre la #COVID19 sont rigoureusement surveillés par l'@ansm ⤵ ✅Pour #AstraZeneca il faut rappeler que d'éventuels effets indésirables restent bénins & temporaires — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) February 25, 2021

Ook in Nederland worden bijverschijnselen gemeld na toediening van het AstraZeneca.

Alles weer onder controle! @ @Ikazia ja ik heb mij op mijn werk in de #ggz laten inenten met het #AstraZeneca vaccin vanochtend. Kreeg allergische reactie maar ik sta nog steeds achter de vaccinatie. #ikzorg pic.twitter.com/UwgyaCVKyk — JanHenk (@JanHenk038) February 24, 2021

cc-foto: GenCat