Fransen willen af van Engels als lingua franca binnen Europese Unie

Globish wordt het spottend genoemd, het merkwaardig soort Engels dat ambtenaren en politici in Brussel en Straatsburg met elkaar spreken. Als het ligt aan Clément Beaune, de Franse minister van Europese Zaken, komt daar een einde aan. Beaune, die zelf overigens goed Engels spreekt, pleit voor linguïstische diversiteit. “Laten we weer gewoon onze eigen talen gaan spreken,” verklaarde hij tegenover journalisten, aldus de Engelstalige Europese nieuwssite Politico.

Sinds de Brexit een feit is, heeft nog maar amper een procent van de EU-inwoners Engels als moedertaal. Alleen in de voormalige Britse koloniën Ierland en Malta is Engels een voertaal, overigens naast de eigen talen. Binnen de EU27, zoals de verzameling lidstaten wel genoemd wordt, is het daarentegen gewoonte geworden om louter Engels te spreken. Volgens Beaune is dat niet meer uit te leggen na de Brexit. “Ik geloof dat we er mee moeten stoppen.”

Het Engels heeft eind vorige eeuw de taalstrijd binnen de EU gewonnen omdat leden uit de voormalige Oostbloklanden er de voorkeur aan gaven. Ook al omdat ze het Frans, lange tijd de voertaal voor Europese samenwerking, veelal niet machtig waren. Inmiddels is op veel gebieden binnen de Unie Engels de enig gebruikte taal.

Beaune pleit er overigens niet voor dat wordt overgestapt op Frans. Hij vindt dat de communicatie niet in maar een enkele taal moet plaatsvinden. In 2022 wordt Frankrijk voorzitter van de Europese Raad. Beaune zal dan met concrete voorstellen komen om het gebruik van Europese talen te bevorderen.

