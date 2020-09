Fred Perry stopt in VS met shirt dat populair is bij extreemrechts

Kledingmerk Fred Perry brengt zijn bekende zwart-gele shirt niet meer uit in de Verenigde Staten. De reden: de iconische polo wordt veel gedragen door leden van Proud Boys, een extreemrechtse gewelddadige organisatie die gelooft dat witte mannen in het Westen onder vuur liggen.

“We verkopen het niet meer in de VS en Canada totdat we er zeker van zijn dat het shirt niet langer wordt geassocieerd met Proud Boys”, schrijft het bedrijf in een verklaring op zijn site. Volgens Fred Perry staan de overtuigingen van Proud Boys lijnrecht op de idealen van de naamgever van het merk: de uit de arbeidersklasse afkomstige tennisspeler Fred Perry.

De onwelkome populariteit van Fred Perry bij extreemrechts heeft een lange geschiedenis. In de jaren zeventig droegen skinheads die sympathiseerden met het British National Front, ook al kleding van het merk. Ook andere merken, zoals Lonsdale en New Balance, hebben te lijden onder een ongewilde associatie met extreemrechts.