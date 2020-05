Friesland als laatste ook regenboogprovincie, PVV en FvD stemden tegen

Friesland is als laatste provincie in Nederland nu ook een regenboogprovincie. Woensdagavond stemde een meerderheid van de Friese Statenfracties in met een motie daarvoor. Een regenboogprovincie zijn betekent dat jaarlijks op Coming Out Dag de regenboogvlag wordt gehesen. Forum voor Democratie en de PVV stemden tegen.

Elk jaar wordt op 11 oktober Coming Out Dag gevierd, een internationale dag om aandacht te vragen voor de veiligheid en acceptatie van LHBTI’s. Een regenboogprovincie zet zich actief in om discriminatie van de LHBTI-gemeenschap tegen te gaan. In 2016 werd Drenthe de eerste regenboogprovincie, in de twee jaar erna volgden de overige provincies, met uitzondering van Friesland.

De statenfracties van PvdA, D66, Partij voor de Dieren, SP en GrienLinks (de Friese tak van GroenLinks) begonnen in 2018 een actie om ook in Friesland op 11 oktober de regenboogvlag te hijsen. Na een emotioneel betoog op televisie van de Friese presentator Sipke Jan Bousema over de Friese afwezigheid tussen de regenboogprovincies, kwam het onderwerp hoger op de agenda van de Staten te staan.

Uiteindelijk stemden 30 Statenleden voor het voorstel, 13 leden stemden tegen. Onder de tegenstemmers waren enkele leden van CDA en VVD, die partijen hadden er een individuele stemkeuze van gemaakt. De fracties van de PVV en Forum voor Democratie stemden in zijn geheel tegen.

