Frits Wester terug op tv, open over het overwinnen van alcoholverslaving

Parlementair verslaggever Frits Wester keert na een maandenlange periode van afwezigheid terug op tv. De journalist werd in september van het scherm gehaald omdat hij een bijdrage leverde terwijl hij zichtbaar onder invloed was van alcohol. Zijn drankverslaving was al langer een publiek geheim in Den Haag. Wester, die inmiddels 13 kilo is afgevallen, werd een maand lang behandeld in een kliniek in Zuid-Afrika.

Tegenover RTL Nieuws vertelt hij ronduit over wat hij heeft gedaan.

“Ik drink sinds dat ik naar de kliniek ben gegaan, geen druppel meer. Mijn laatste wijntje heb ik genomen in het vliegtuig onderweg naar Zuid-Afrika, op 11 kilometer hoogte. Nadat ik gestopt was met drinken, begon ik me fysiek steeds beter te voelen. Je wordt scherper en alerter. Ik slaap weer goed en ik snurk niet meer. Ik doe gewoon alles hoor. Ik ga gewoon uit eten, naar de kroeg en naar voetbalwedstrijden. Vrienden van mij mogen gewoon alcohol drinken waar ik bij ben. Alleen neem ik nu koffie, thee, cola en watertjes.”

De faux pas in september dwong hem volgens eigen zeggen zijn probleem onder ogen te zien, na aanvankelijk ontkend te hebben dat alcoholverslaving een rol speelde. Hij zal geleidelijk zijn werkzaamheden voor RTL Nieuws hervatten.