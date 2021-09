Fundamentalistische monniken gearresteerd wegens vernielen 5G-zendmasten

De Franse politie heeft twee monniken van een fundamentalistisch katholiek klooster opgepakt. Ze worden vervolgd wegens het vernielen van 5G-zendmasten vorige week in Saint-Forgeux, ten noordwesten van Lyon. De fanatieke geestelijken werden gearresteerd toen ze in een andere stad, Ancy, probeerden 5G-zendmasten in brand te steken. daar bleef de schade beperkt. De monniken hebben hun daden inmiddels bekend, verklaart de politie.

De monniken, capucijnen, zijn lid van de broederschap Sacerdotale Saint-Pie X, die werd opgericht door de extreemrechtse bisschop Marcel Lefebvre. Hij werd door het Vaticaan uit de rooms-katholieke kerk gezet. Een woordvoerder van het klooster waar de monniken deel van uitmaken, relativeerde de misdrijven tegenover de Franse krant Le Progrès. Ze zouden slechts de bevolking hebben “willen beschermen” tegen de straling van zendmasten.

In Den Bosch stond vorige week nog een 5G-vandaal voor de rechter die tot zijn daden werd aangezet door complotverhalen op sociale media. Hij vernielde vorig jaar april twee 5G-zendmasten. Tegen hem is 180 dagen cel geëist, waarvan 137 voorwaardelijk. Daarnaast 240 uur taakstraf en 46.300 euro schadevergoeding. Hij betuigde spijt en weet zijn daden onder meer aan zijn GHB-verslaving.