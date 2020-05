FunX schrapt ramadan-programma na bedreiging door extremisten

Radiozender FunX heeft het nachtprogramma Ramadan Late Night geschrapt nadat presentator Morad El Ouakili en enkele medewerkers met de dood zijn bedreigd. In het programma werden onder meer verhalen over de ramadan gedeeld. De vooralsnog onbekende bedreigers zijn kwaad dat in het programma muziek werd gedraaid.

Vorige week maakte El Ouakili, artiestennnaam Moradzo, in zijn programma bekend dat hij bedreigd werd en aangifte had gedaan. Hij zei:

Een aantal fanatieke extremisten vinden dat ik mijn werk hier op FunX met de dood moet bekopen. Hun probleem: de maand ramadan noemen en het draaien van muziek tijdens deze uitzendingen. Het is volgens deze mensen een doodszonde en moet als zodanig bestraft worden. Terwijl de intentie van deze show is, het laten zien van de mooie initiatieven die allemaal ondernomen worden tijdens de ramadan […] en al het moois van deze maand in de spotlight zetten. Dat ik vervolgens een bericht lees online dat mensen m’n borst willen doorzeven met kogels als ik niet stop met deze shows. Ik ben bijna sprakeloos, maar niet helemaal. Ik ben er gewoon voor iedereen en dat is precies waar FunX voor staat.

Nu zijn het aantal reacties toch dusdanig opgelopen en ernstig dat FunX heeft besloten te stoppen met het programma. In een verklaring schrijft de zender:

Diverse medewerkers van FunX en hun omgeving zijn met de dood bedreigd en aangezien hun veiligheid vooropstaat hebben we extra beveiliging in moeten huren. Een voor ons onacceptabel gevolg van een initiatief dat bedoeld was om mensen samen te brengen.

FunX laat weten wel aandacht te blijven besteden aan ramadan, ook nu het programma Ramadan Late Night niet meer wordt uitgezonden. In plaats daarvan zal de inhoud van dat programma worden verspreid door de hele programmering en alle socialemediakanalen.