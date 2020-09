Hoe ziet de visie van @fvdemocratie op het Nederland van 2040 eruit? @MvanRoosmalen deelt de plannen op @NPORadio1 : "Zeehonden in de IJssel, vliegende auto’s, de grenzen van voor 1830 in ere hersteld en heropvoedingskampen voor linkse leraren." pic.twitter.com/3yK66dbhuQ

Door een ‘veiligheidsincident’ sneeuwde de visie die Forum voor Democratie heeft voor het Nederland van 2040 maandagavond een beetje onder. Gelukkig zet Druktemaker Marcel van Roosmalen alle plannen nog even op een rijtje.

Zeehonden in de IJssel, vliegende auto’s, lama’s op vrijgekomen woonwijken, de grenzen van voor 1830 in ere hersteld, eindelijk oorlog met Wallonië en Italië, postzegels op brieflesjes, vluchtelingen worden opgevangen op mammoetschepen die naar de Bermuda-driehoek varen, dweilorkesten die de ‘Zilvervloot’ spelen bij voetbalwedstrijden, meer vrouwen in het kabinet, Marianne Zwagerman op Gezondheidszorg en Angela de Jong op Informatie, uit varkensmest worden appelsap en medicijnen gedestilleerd, er komt een bril waarmee je door de kleren van linkse vrouwen kunt kijken, heropvoedingskampen voor linkse leraren, de Elfstedentocht gaat voortaan gewoon door.