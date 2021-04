‘Geef deelnemers klimaattop standaard een plantaardige maaltijd’

Plantaardig eten zou de norm moeten zijn tijdens de klimaattop later dit jaar in Glasgow. Deelnemers aan de top zouden standaard een veganistische hap voorgeschoteld moeten krijgen. Wie vlees wil, moet daar om vragen. Dat heeft de Partij voor de Dieren voorgesteld. In Kamervragen dringt de partij er bij het kabinet op aan om hiervoor een lans te breken.

“Wereldleiders moeten het goede voorbeeld geven waar het gaat om de toekomst van onze planeet”, meent Kamerlid Christine Teunissen, die in november aanwezig zal zijn bij de klimaattop.

De consumptie van vlees en zuivel levert een flinke bijdrage aan de klimaatcrisis. Bij de veeteelt komen de broeikasgassen kooldioxide, methaan en lachgas vrij. “De import van ingrediënten voor veevoer zorgt bovendien voor grootschalige ontbossing in andere landen”, aldus Teunissen. Zo blijkt uit onderzoek van het WNF dat Europese boeren een grote bijdrage leveren aan de vernietiging van tropisch bos.

cc-foto: Engin Akyurt