‘Geen enkele politieke partij doet voldoende voor het klimaat’

Greta Thunberg is terug op het toneel en heeft in Berlijn tienduizenden jongeren toegesproken in de eerste grote klimaatstaking sinds het uitbreken van de pandemie.

“Het is een echt turbulente anderhalf jaar geweest. Dit is een tijd waarin we er aan herinnerd zijn hoe kwetsbaar we zijn. Maar we zijn er ook aan herinnerd hoe snel dingen kunnen veranderen en volledig op z’n kop gezet kunnen worden. In sommige delen van de wereld hebben we ervaren hoe het is als een noodtoestand ook echt als een noodtoestand wordt behandeld en sociale normen worden veranderd. Maar terwijl dit allemaal gebeurde, is de klimaatcrisis natuurlijk niet verdwenen. En wij zijn evenmin verdwenen. De concentratie CO2 in de atmosfeer is niet zo hoog geweest als nu in minstens de afgelopen drie miljoen jaar. Het is duidelijker dan ooit dat geen enkele politieke partij voldoende doet. Maar het is nog erger, zelfs wat ze voorstellen te zullen doen komt nog niet in de buurt van wat we nodig hebben om te voldoen aan het Akkoord van Parijs.”

Thunberg bedankte de demonstranten voor de hoge opkomst en riep op vooral te gaan stemmen zondag, ook al voldoet geen enkele partij nog aan de eisen, zelfs de Grünen niet. “Maar alleen stemmen is niet genoeg. Als we ons van een veilig heden en toekomst op planeet Aarde willen verzekeren moeten we actieve democratische burgers zijn en de straat op gaan zoals vandaag. We moeten de straat op blijven gaan en we moeten van onze leiders blijven eisen dat ze echte klimaatmaatregelen nemen. We moeten nooit opgeven, er is geen weg terug. We kunnen het nog steeds keren, mensen zijn klaar voor verandering. Wij willen verandering, wij eisen verandering. En wij zijn de verandering.”

Over heel de wereld gingen jongeren de straat op voor Fridays for Future, de klimaatstaking die Thunberg in haar eentje begon in Stockholm en is uitgegroeid tot een wereldwijde protestbeweging. Er waren meer dan 1500 demonstraties in meer dan 80 landen.

In Zuid-Afrika:



In Schotland:

In Turijn:

In Japan:

In de VS:

Ook in Utrecht en Middelburg gingen jongeren de straat op.