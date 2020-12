Geen EU-coronasteun voor Hongarije en Polen als ze blijven dwarsliggen

Als Hongarije en Polen de EU-begroting blijven blokkeren, dan kunnen ze geen aanspraak meer maken op geld uit het coronaherstelfonds van 750 miljard euro. De andere 25 EU-lidstaten geven de twee dwarsliggers nog tot dinsdag om hun verzet op te geven, meldt dagblad Trouw.

Als er dinsdag ‘geen overeenkomst of duidelijk signaal’ vanuit Boedapest en Warschau komt, zal ‘plan B’ in werking treden. De Europese Commissie is al een tijdje aan het onderzoeken hoe zo’n (qua aantal deelnemers) afgeslankt coronafonds kan worden opgezet binnen de wettelijke EU-kaders. Als dit scenario wordt doorgezet, komt er mogelijk in januari een concreet commissievoorstel.