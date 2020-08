Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) heeft in stilte de managers een coronabonus uitgekeerd voor de extra gemaakte uren tijdens de piek van de coronacrisis, maar niet aan het daadwerkelijk verplegende personeel. Dit tot grote woede van die laatste groep. Dat meldt de Telegraaf.

De Ondernemingsraad (OR) ontdekte per toeval dat de bonus werd uitgekeerd. De uitleg van het ziekenhuis is dat de managers vaker dan gebruikelijk moesten vergaderen en daarvoor geen overuren betaald kregen. Het zorgpersoneel dat zelf vele extra uren in touw was om met groot risico voor de eigen gezondheid patiënten te helpen, kreeg daarvoor de gemaakte overuren uitbetaald.

Daar neemt de OR geen genoegen mee. Die vindt dat als de managers recht hebben op een bonus, iedereen dat heeft. Een gesprek met de Raad van Bestuur heeft vooralsnog niets opgeleverd. De verpleging voelt zich in de kou gezet, zo laten ze weten: “Blijkbaar wordt extra tijd van deze mensen anders gewaardeerd dan de inzet van een ’gewone’ medewerker op een afdeling met doodzieke coronapatiënten.” Het ZMC zegt de ontstane situatie te betreuren.

