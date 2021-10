Geheime groep Amerikaanse militairen al zeker jaar in Taiwan

Een groep militaire trainers uit de Verenigde Staten is al ten minste een jaar actief in Taiwan. De militairen zijn vorig jaar door Trump gestuurd en tot op de dag van vandaag bezig met het opleiden van lokale soldaten, meldt The Wall Street Journal.

De Amerikaanse militaire aanwezigheid is bedoeld om de verdediging van het eiland te versterken. De zorgen over China nemen toe. Begin deze maand liet China bijna 150 militaire vliegtuigen, waaronder bommenwerpers en straaljagers, in de luchtverdedigingszone van Taiwan vliegen.

Een week geleden verklaarde president Tsai Ing-wen nog dat Taiwan “alles zal doen om de vrijheid en democratie te verdedigen”. Volgens haar is Taiwan niet uit op een militaire confrontatie, en streeft het land naar een “vreedzame, stabiele, voorspelbare en voor beide kanten gunstige coëxistentie”.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de VS inmiddels opgeroepen om de militaire hulp aan Taiwan te staken.