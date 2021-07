Geiten voorkomen natuurbranden

In het westen van Canada en de Verenigde Staten houdt menigeen zijn hart vast voor de bos- en natuurbranden deze zomer. De omstandigheden zijn ideaal voor het ontstaan van een grote fik: in veel gebieden is er sprake van extreme droogte.

Om natuurbranden te voorkomen worden nu geiten en schapen ingezet, meldt Civil Eats. De dieren eten immers planten die als brandstof kunnen dienen voor een vuurzee. Door geiten en schapen op strategische plaatsen te laten grazen, kan worden voorkomen dat branden zich snel uitbreiden en steden en dorpen bedreigen, is het idee.

Zo zet de Californische plaats Healdsburg de komende maanden 150 geiten in. In de omgeving van Healdsburg woedden de afgelopen jaren diverse natuurbranden. De plaatselijke brandweer is blij dat de geiten ook worden ingezet in op steile hellingen waar het voor brandweerlieden gevaarlijk is.

cc-foto: Alexas_Fotos