Gelekt: Belasting in 2021 iets omlaag, zorgpersoneel niet beter beloond

In 2021 wordt de te betalen belasting een klein beetje teruggeschroefd en zorgpersoneel krijgt een eenmalige zoethouder van 500 euro. Dat zijn enkele maatregelen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt, zo meldt RTL Nieuws op basis van bronnen rond het kabinet. De oppositie wilde een structurele loonsverhoging voor zorgpersoneel, maar de coalitie blijft tegen.

De belastingverlaging houdt in dat de eerste schijf met ongeveer een procent verlaagd wordt, oftewel: winst voor alle inkomensgroepen. Daarnaast wordt de arbeidskorting verhoogd, zodat het deel van het inkomen waarover belasting wordt betaald, wordt verkleind.

RTL meldt dat het kabinet ook voornemens is belastingontwijking door bedrijven via Nederland tegen te gaan. Hoe dat gaat gebeuren, is vooralsnog niet duidelijk.