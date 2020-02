Gemeente pakt bewoners aan die verkeersdrempels neerleggen

Handhavers in Leidschendam hebben opgetreden tegen bewoners van de Zeeheldenwijk die zelf verkeersdrempels hadden neergelegd om hun buurt veiliger te maken. “Als we ze niet weg zouden halen, dan werden ze in beslag genomen en zouden we een boete krijgen”, vertelt Raymond Bergers, die het initiatief nam voor de drempels, aan Editie NL.

De bewoners van de Zeeheldenwijk maken zich al jaren zorgen maken over hardrijders in hun buurt. De gemeente neemt daar vooralsnog geen maatregelen tegen, omdat verkeersdrempels te duur zouden zijn. Daarom kochten de bewoners zelf drempels die ze tussen drie en acht uur neerleggen, om te voorkomen dat een wegpiraat een kind doodrijdt.

De maatregel had succes, vertelt Bergers aan Editie NL. “Niemand reed meer te hard.” Nu de drempels onder druk van de handhavers zijn weggehaald, heeft Bergers zijn hoop gevestigd op de wethouder die heeft beloofd opnieuw naar de verkeersonveilige situatie in de buurt te willen kijken.

cc-foto: Maxmust