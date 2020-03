Gemeenten willen dat kabinet oorlogskinderen uit Griekenland haalt

Zestien gemeenten staan achter de oproep van hulporganisaties om vijfhonderd minderjarige vluchtelingen op te nemen die nu vastzitten in kampen in Griekenland. Dat heeft VluchtelingenWerk Nederland laten weten. Verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) van Asiel en Migratie vindt het opvangen van alleenstaande kinderen geen oplossing.

Al in oktober 2019 vroeg Griekenland de EU-lidstaten om 2.500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen op te nemen. Daar kwam destijds niks van terecht, maar nu Turkije de grens heeft geopend om vluchtelingen doorgang te bieden naar Griekenland, komt er mondjesmaat toch hulp. Zo liet de Duitse regering al weten kinderen op te willen vangen en Angela Merkel drong er bij andere EU-landen op aan Duitsland daarin bij te staan.

Nederlandse hulporganisaties willen dat de Nederlandse overheid zich bij Duitsland aansluit. Hoewel staatssecretaris Broekers-Knol voorlopig vasthoudt aan het standpunt dat het opnemen van alleenstaande kinderen ‘een oplossing niet dichterbij brengt’, scharen steeds meer steden zich achter de hulporganisaties. Onder meer Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen en Nijmegen willen dat Nederland de kinderen overneemt van Griekenland.

Op het Griekse eiland Lesbos bevinden zich momenteel meer dan twintigduizend vluchtelingen in kampen die eigenlijk maar plek bieden aan drieduizend mensen. In de kampen zitten zeker vijfduizend kinderen zonder ouders of voogd. De leefomstandigheden in de kampen zijn erbarmelijk. Vorige week schortte Artsen Zonder Grenzen enkele dagen haar activiteiten op, omdat de veiligheid van hulpverleners niet gegarandeerd kon worden.

